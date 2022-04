L'Apulia si prepara al match casalingo contro il Matera

Una lotta incandescente e interminabile quella tra Apulia Trani (biancoazzurre a meno 3 dalla vetta ma con una gara da recuperare) e Chieti Femminile che in vista del match casalingo di domenica prossima con il Matera, l'estremo difensore Noelia Prieto commenta così: "Sto vivendo questo duello con il Chieti con grande entusiasmo. Non dobbiamo abbassare mai la guardia e dare sempre il 200% in ogni partita".Parliamo della sfida interna con il Matera…: Dobbiamo giocarcela sempre sul campo dando il massimo: così facendo sono convinta che agguanteremo il primo posto". Dopo la rotonda vittoria ottenuta in casa della Rever Roma come state trascorrendo la settimana?: "Personalmente sto abbastanza bene e ho tanta voglia di continuare a giocare cercando di mantenere la mia porta inviolata. A livello di squadra ci alleniamo mantenendo la calma. Vogliamo giocar bene e dare spettacolo alle persone che vengono a sostenerci".Che gruppo hai trovato e come ti trovi con le tue compagne?: "Sono molto contenta delle compagne che ho trovato a Trani: ho un buon rapporto con tutte loro e pian piano stiamo prendendo fiducia e creando un gioco di squadra".