L'Apulia si prepara al match contro il Matera

Si giocherà sabato alle 15:30 l'importante gara interna che l'Apulia Trani affronterà con il Matera. A presentare la sfida con le lucane è il tecnico Francesco Mannatrizio: "L'anticipare la data così all'improvviso ha scombussolato un po' i piani. Siamo arrivati a questa decisione di comune accordo con la società materana per dare spazio alla squadra maschile. Cercheremo di farci trovare pronti in vista, anche, della gara di mercoledì con il Trastevere".Come sta il gruppo?: "Le ragazze sono tutte a disposizione ma dovendo giocare tre partite in una settimana effettuerò un ampio turn-over per evitare infortuni e squalifiche".Una settimana molto importante quella che inizierà sabato…: "D'ora in poi le partite saranno tutte importantissime. Non possiamo sbagliare niente. Da sabato avremo un altro tour de force: giocare tante partite così ravvicinate può essere complicato ma noi, in passato, ne siamo sempre usciti bene. Perciò sono fiducioso".Presentiamo l'avversario, il Matera: "E' una compagine che abbiamo sfidato più volte. Si tratta di una neopromossa che sta facendo un ottimo campionato. Formazione ben messa in campo che dispone di ottime individualità. Speriamo di far bene e di divertire il nostro pubblico".