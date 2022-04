L'Apulia si prepara alla sfida contro la Rever Roma

L'Apulia Trani tornerà in campo il 24 aprile per affrontare, in trasferta la Rever Roma. Nel frattempo le ragazze del tecnico Francesco Mannatrizio si continuano ad allenare al meglio (senza le straniere per via degli impegni in nazionale) come conferma, il terzino destro classe 1998, Francesca Manta: "Fin dalle prime battute di questo campionato ce l'abbiamo sempre messa tutta. Puntiamo a vincerle tutte per cercare di superare il Chieti. Ora la squadra, rispetto all'inizio della stagione, si è amalgamata. Speriamo di avere anche un po' di fortuna".La squadra si continua ad allenare senza sosta…: "In questi giorni non ci siamo mai fermate continuandoci ad allenare con l'inserimento di alcune giovani. Abbiamo effettuato un lavoro di forza e alcune partitelle in attesa del ritorno delle straniere".Il prossimo avversario: "Sfideremo la Rever Roma: si tratta di una squadra da non sottovalutare anche perché le affronteremo in casa loro. Dovremo essere unite e mettercela tutta". Una grande opportunità: "Giocare in questa società e condividere il tutto con atlete anche straniere per me è una grande opportunità: con loro posso migliorare e conoscere altri stili di calcio".