L'Apulia Trani a lavoro per l'ultima gara in casa dell'Eugenio Coscarello

Una vittoria fondamentale e rotonda quella conquistata domenica pomeriggio l'Apulia Trani che ha steso 6-0 l'Independent. Ora la testa delle ragazze del tecnico Francesco Mannatrizio è già rivolta verso l'ultima gara che potrebbe consegnare la serie B alle pugliesi, in casa dell'Eugenio Coscarello. A immergersi nella settimana e presentare l'impegno è la veterana, la bandiera di quest'Apulia Trani, Dina Manzi: "La gara di domenica? E' stato tutto perfetto. Peccato per quel parapiglia nel finale: si poteva evitare".Che settimana ti aspetti?: "Stiamo vivendo, già, una settimana molto tranquilla in attesa di domenica prossima. Ci alleniamo seriamente e ce la godiamo".L'ultimo avversario della stagione si chiama Eugenio Coscarello. Presentiamo la partita: "Anche se questa compagine veleggia in zone basse di graduatoria non va assolutamente sottovalutata. Dobbiamo scendere in campo sicure ma con tanta umiltà".Un cammino incredibile in un campionato ostico: "Ad inizio stagione nessuno credeva in noi tanto che abbiamo avuto delle difficoltà. Man mano il gruppo è cresciuto e noi italiane ci siamo amalgamate bene anche con le compagne straniere che, effettivamente, hanno altri ritmi giocando nelle rispettive nazionali. Abbiamo trovato una grande intesa".Il tuo futuro...: "Ho lavorato tanto, anche il doppio rispetto al passato per dare una mano alle compagne in questa stagione. L'eventuale serie B sarebbe un campionato molto più impegnativo della C: sono obiettiva se mi sento di farcela lo faccio altrimenti rifletto attentamente. Se continuerò a giocare per ora è un "ni", Una cosa è certa resterò sempre al fianco di questa squadra che per me è una seconda famiglia, Ringrazio il tecnico Mannatrizio per la fiducia che mi ha sempre dato...".