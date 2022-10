L'Apulia Trani sconfitta in casa dal Tavagnacco per 0-1

Atroce beffa per l'Apulia Trani che con il Tavagnacco, in casa, mostra ancora miglioramenti giocando anche un buon calcio ma viene punita nell'ultimo minuto di recupero perdendo 0-1.Buonissimo primo tempo della squadra di Giuseppe Curci che riesce a costruire due ottime palle gol prima con Matip e poi con Sgaramella.Nella ripresa le pugliesi soffrono un po' di più ma tengono comunque testa alle gialloblù che trovano una traversa dopo una deviazione di Raicu. La gara resta interessante con l'Apulia Trani ad un quarto d'ora circa dalla fine resta in dieci per l'espulsione di Morreale e perde Crespi e Matip per infortunio. Quando il pareggio sembra cosa fatta ecco l'atroce beffa a qualche secondo dalla fine: tiro da lontano delle ospiti deviato sulla traversa da Raicu con la palla che resta li e con Diaz Ferrer che la deposita in rete grazie ad un colpo di testa. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro decreta la fine delle ostilità.