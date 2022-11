L'Apulia Trani si prepara ad affrontare il Ravenna Woman

Dopo il ko rimediato con la fortissima Lazio in casa Apulia Trani ci si allena per affrontare al meglio la sfida salvezza con il Ravenna Woman compagine che Elena Crespi, essendo ex di turno, conosce bene…: "Nonostante il risultato con la Lazio abbiamo disputato una buona prestazione facendo vedere anche alcune cose positive. Abbiamo espresso anche buon gioco…".Che settimana state vivendo?:"E' una settimana importante in vista della sfida con il Ravenna. Lavoriamo, come sempre, duramente per cercare di conquistare un risultato positivo".Quanto può infierire sulla gara il fatto di dover iniziare a vincere per forza?:"E' arrivato il momento di fare risultato. Siamo in un punto cruciale della stagione e questa classifica non ci rappresenta. Lavoriamo serenamente per cercare di muoverla e dare sempre di più".Verso la sfida di Ravenna:"Sono una ex di turno e posso dire che affronteremo una squadra che ha in rosa giovani interessanti. E' una buona squadra ma noi possiamo dire la nostra".Che gara bisogna fare per strappare punti?:"Innanzitutto dovremo stare attente ad ogni situazione. In avanti dovremo tener d'occhio la velocità di Burbassi. Servirà attenzione ma possiamo giocarcela".Una battuta sul campionato di serie B:"Il livello, quest'anno, si è alzato visto che molte atlete sono scese dalla serie A. Per fortuna la classifica è ancora corta e il campionato è aperto. Possiamo ribaltarla