L'Apulia verso l'esordio in campionato con il Chievo

Si va sempre più verso il tanto atteso esordio in campionato con il Chievo in casa Apulia Trani con le biancoazzurre che continuano a lavorare sodo agli ordini del tecnico Alessandro Pistolesi. A presentarsi e tracciare un primo bilancio stagionale è il difensore, classe 2002 di Napoli, Francesca Zavarese: "Fortunatamente sono riuscita ad ambientarmi bene fin da subito questo anche grazie al gruppo. Siamo una squadra molto unita anche fuori dal campo e sono sicura che con il passare del tempo riusciremo a trovare la giusta intesa anche sul rettangolo verde".Il tuo pensiero sul campionato di serie B:"Con l'ingresso del professionismo il livello si è notevolmente alzato. Anche la seconda serie nazionale sarà più ostica".L'esordio con il Chievo, sicuramente una gara difficile:"Sicuramente sarà una partita difficile sotto diversi punti di vista: già il fatto di essere una squadra completamente nuova non rappresenta un punto a nostro vantaggio. Detto ciò faremo di tutto per farci valere e cercare di iniziare con il piede giusto".Quali i tuoi obiettivi personali:"A livello personale punterò sicuramente a dare il meglio e migliorarmi in ogni allenamento e in ogni partita. Principalmente penso al bene della squadra e cercare di fare il più possibile per riuscire a fare sempre risultato".Un messaggio alla tifoseria tranese:"Ho sentito dire che l'anno scorso lo stadio era sempre pieno. Questo, sicuramente, ci darà uno stimolo in più. Abbiamo bisogno del calore dei tifosi e loro lo sanno: però, starà a noi guadagnarcelo".