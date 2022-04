L'Asd Città di Trani si prepara ad affrontare il Cagnano al comunale

Sfida importante in vista della semifinale di campionato

Sfida importante quella che si accinge ad affrontare l'Asd Città di Trani contro il Cagano domenica 1 maggio, alle 16.30, allo stadio comunale. I biancazzurri lotteranno per portare a casa tre punti e arrivare terzi e giocare la semifinale in casa.La società chiama a raccolta i tifosi. «Vogliamo festeggiare con tanta gente allo stadio», è l'appello del presidente Giusto. «Vogliamo il 12' uomo in campo».Appuntamento quindi domenica 1 maggio, ore 16:30, stadio comunale.