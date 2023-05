La Soccer acquisisce il titolo della Vigor, ieri la presentazione ufficiale

Ieri pomeriggio è stato presentato il nuovo corso della Soccer Trani presso il Jax'ó Risto pub.Alla conferenza sono intervenuti il presidente Gianni di Leo che ha illustrato il percorso della società dai suoi primi passi, il direttore sportivo luca Pasquadibisceglie che ha parlato dei nuovi scenari tecnici che si prospettano all'orizzonte e Enzo Pellegrino (responsabile relazioni pubbliche) che ha indicato la strada che la società intende perseguire nell'ambito economico e delle strutture sportiveInfine oltre al consueto spazio dedicato agli addetti della carta stampata è intervenuto anche l'assessore allo sport Leo Amoruso per rappresentare l'amministrazione comunale e per augurare un in bocca al lupo per il futuro.