Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani

Lavinia Group conferma per il sesto anno consecutivo il suo forte impegno nel mondo del volley, sostenendo nuovamente la squadra femminile dell'Adriatica Trani, pronta a scendere in campo nella stagione 2025/2026 nel campionato nazionale di Serie C. Un rinnovo che ribadisce il sostegno a una realtà sportiva che incarna perfettamente valori ammirevoli come passione, determinazione e spirito di squadra.Negli ultimi campionati, la Lavinia Group Volley Trani si è distinta per ambizione, grinta e voglia di migliorare. Il percorso della squadra testimonia un impegno costante e un legame profondo con il territorio."Per noi lo sport è un potente motore di cultura, coesione e crescita personale" – dichiara Titti Pastore, CEO di Lavinia Bianchi Ricevimenti –. "Siamo orgogliosi di sostenere un team così motivato e grintoso, che per la città di Trani è diventato fonte d'ispirazione per i più giovani e per tutti gli appassionati di sport. Il gioco di squadra è tutto: dentro e fuori dal campo. È ciò che rende grande una squadra di volley, così come la nostra realtà imprenditoriale, dove collaborazione, fiducia reciproca e impegno quotidiano sono alla base di ogni successo."La partnership tra Lavinia Group e l'Adriatica Trani si spinge oltre la linea di campo: è un progetto condiviso che valorizza il talento locale e rinsalda i legami con la comunità, evidenziando il potere dello sport di unire e guardare avanti con fiducia.