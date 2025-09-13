Adriatica
Adriatica
Volley

Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani

Un rinnovo che ribadisce il sostegno a una realtà sportiva fatta di impegno e passione

Trani - sabato 13 settembre 2025 12.29
Lavinia Group conferma per il sesto anno consecutivo il suo forte impegno nel mondo del volley, sostenendo nuovamente la squadra femminile dell'Adriatica Trani, pronta a scendere in campo nella stagione 2025/2026 nel campionato nazionale di Serie C. Un rinnovo che ribadisce il sostegno a una realtà sportiva che incarna perfettamente valori ammirevoli come passione, determinazione e spirito di squadra.

Negli ultimi campionati, la Lavinia Group Volley Trani si è distinta per ambizione, grinta e voglia di migliorare. Il percorso della squadra testimonia un impegno costante e un legame profondo con il territorio.

"Per noi lo sport è un potente motore di cultura, coesione e crescita personale" – dichiara Titti Pastore, CEO di Lavinia Bianchi Ricevimenti –. "Siamo orgogliosi di sostenere un team così motivato e grintoso, che per la città di Trani è diventato fonte d'ispirazione per i più giovani e per tutti gli appassionati di sport. Il gioco di squadra è tutto: dentro e fuori dal campo. È ciò che rende grande una squadra di volley, così come la nostra realtà imprenditoriale, dove collaborazione, fiducia reciproca e impegno quotidiano sono alla base di ogni successo."

La partnership tra Lavinia Group e l'Adriatica Trani si spinge oltre la linea di campo: è un progetto condiviso che valorizza il talento locale e rinsalda i legami con la comunità, evidenziando il potere dello sport di unire e guardare avanti con fiducia.
  • Sport
Altri contenuti a tema
Palestre scolastiche a supporto dello sport locale: l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici Enti locali Palestre scolastiche a supporto dello sport locale: l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici Accordo per ampliare l’utilizzo delle strutture durante i lavori al Pala Assi
Olimpiadi dell'apprendimento, oggi in villa partita di baskin Eventi e cultura Olimpiadi dell'apprendimento, oggi in villa partita di baskin Un evento per promuovere formazione ed inclusione
Sport Aut Plus, riaperti i termini per le candidature Enti locali Sport Aut Plus, riaperti i termini per le candidature Lo scopo della misura è di coinvolgere soggetti con sindrome dello spettro autistico e con disabilità in attività sportive di diverso tipo
Emergenza spazi sportivi, le associazioni chiedono la concessione in uso delle palestre scolastiche provinciali Attualità Emergenza spazi sportivi, le associazioni chiedono la concessione in uso delle palestre scolastiche provinciali «Meritiamo rispetto e attenzione, e lo stiamo dicendo da oltre due anni»
A Trani "Un calcio alla mafia": la Polizia Penitenziaria trionfa, ma a vincere è la legalità Attualità A Trani "Un calcio alla mafia": la Polizia Penitenziaria trionfa, ma a vincere è la legalità Si rinnova il tradizionale appuntamento sportivo di Libera che unisce sport e impegno civile
"South Vibes": un fine settimana di Sport, Musica e Sapori al Porto di Trani Speciale "South Vibes": un fine settimana di Sport, Musica e Sapori al Porto di Trani L'evento è gratuito per il pubblico e mira a celebrare lo sport, la musica e il buon cibo in un'atmosfera estiva e conviviale
38 Carolina Morace torna a Trani: madrina d’eccezione al campo Bovio Calcio Carolina Morace torna a Trani: madrina d’eccezione al campo Bovio Domenica 13 luglio l’icona del calcio femminile darà il calcio d’inizio alla sfida tra Polisportiva Trani e Apulia Trani
Alessia Mancarelli torna in gara: 4° posto a Narni con Cornet II Altri sport Alessia Mancarelli torna in gara: 4° posto a Narni con Cornet II Dopo mesi di stop per l'infortunio della sua cavalla
Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
13 settembre 2025 Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto "
13 settembre 2025 Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto"
"Notte delle Lanterne ": stasera ultimo appuntamento a Trani
13 settembre 2025 "Notte delle Lanterne": stasera ultimo appuntamento a Trani
Due vincitori per la decima edizione del premio Fondazione Megamark
13 settembre 2025 Due vincitori per la decima edizione del premio Fondazione Megamark
I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre
13 settembre 2025 I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre
Auto in fiamme all’Eurospin di Trani
13 settembre 2025 Auto in fiamme all’Eurospin di Trani
Piano delle Coste, il futuro del litorale si svela alla città
13 settembre 2025 Piano delle Coste, il futuro del litorale si svela alla città
Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani
13 settembre 2025 Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani
Scuola "De Amicis ", una festa per la prima campanella
13 settembre 2025 Scuola "De Amicis", una festa per la prima campanella
Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie
12 settembre 2025 Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.