Mattia De Lucia vola in serie A: dalla Soccer Trani al Torino, un sogno che diventa realtà

Un'altra grande soddisfazione da un giovanissimo talento di Trani: Mattia De Lucia dalla prossima stagione sarà inserito nella rosa under 15 della Federazione Calcio Torino.Pubblichiamo integralmente la bellissima notizie come è stata data sulla pagina Facebook della Soccer Trani, piena di giubilo e davvero con grandissimo orgoglio."Con grande gioia e orgoglio comunichiamo che il nostro tesserato Mattia De Lucia, centrocampista classe 2008, lascia la sua "casa calcistica" dopo lunghi 9 anni e vola nel professionismo, coronando il suo sogno: per le prossime stagioni sarà inserito nella rosa U 15 del Torino F.C.Le sue ottime prestazioni con l'Under 15 (giocando sotto età) e con l'Under 14 hanno attirato le attenzioni di club professionistici di serie A e serie B.Grazie all'occhio attento di Domenico Zinfollino, addetto Area Scouting, e dopo essere stato "provinato" e aver partecipato ai tornei di Crema e Bellinzona con l'under 14 piemontese, Mattia è stato individuato da una delle maggiori realtà calcistiche nazionali come profilo di prospettiva e valore.Talento, forza di volontà, umiltà, spirito di sacrificio, abnegazione ed educazione sono i valori che lo contraddistinguono e che sono alla base di ogni successo sportivo e di vita.Lontano dalla Puglia, lontano da casa, ma con un unico obiettivo: continuare a giocare a calcio. Tutti noi siamo orgogliosi di avergli offerto attraverso il nostro lavoro sul campo e il nostro ambiente sereno e familiare, un'opportunità di crescita, un sogno da coltivare che si sta realizzando. Le basi su cui poggiano la sua tenacia e la sua tecnica hanno i colori della Soccer: siamo fieri di lui e contenti di quello che sta vivendo.Il meglio deve ancora venire. Siamo sicuri che Mattia darà il massimo per mettere in evidenza le qualità che ha mostrato nella nostra scuola calcio.In bocca al lupo da tutta la famiglia Soccer con l'augurio di continuare ad essere umile e coltivare la sua passione per il calcio, con la consapevolezza che questo sia un punto di partenza e non di arrivo, un'altra tappa del tuo percorso di crescita.Tutto lo staff della Soccer Trani, felice e soddisfatto, riparte con entusiasmo, passione, competenza e professionalità, con l'obiettivo di continuare a lavorare con i propri ragazzi ed essere una vetrina per la loro valorizzazione verso il calcio professionistico, l'ambiente ideale per poter maturare, crescere e migliorare.Mattia non sarà mai solo perché porterà con se tutto l'affetto della sua squadra del cuore e dei suoi allenatori, in particolare di mister Gianni Di Leo che lo ha allenato sin dall'inizio ed ha rappresentato da sempre per lui un punto di riferimento.In bocca al lupo Mattia!! Inizia una nuova avventura!!"