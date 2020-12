Natale 2020, gli auguri speciali dell'Atletica Tommaso Assi alla città di Trani

Social Video 3 minuti Gli auguri di Natale della Tommaso Assi

In questo periodo delicato per il mondo dello sport, l'Asd Tommaso Assi ha pensato di affidare ai propri atleti il compito di augurare un sereno Natale alla città di Trani.L'associazione di atletica con il suo presidente Gianni Assi negli anni si è distinta per i suoi innumerevoli successi che hanno contributo a portare lustro e orgoglio alla città di Trani. Attualmente l'associazione detiene il titolo di campione regionale del circuito denominato "Corripuglia", titolo peraltro conseguito per otto volte consecutive e portato a casa nel 2019 anche dalla squadra femminile.Ma non solo: la Tommaso Assi detiene anche diversi titoli individuali di corsa su strada (mezza maratona, maratona e in pista). Senza trascurare che Lotfi Agzala che prepara la Tommaso Assi è terzo assoluto alla maratona di Firenze con il tempo di 2 ore e 16 minuti (2:16), 28 minuti 10 km su strada ma vanta altri titoli importanti.L'Atletica Tommaso Ass è stata attiva anche in pieno lockdown come l'affissione delle magliette sociali sui balconi di ogni singolo atleta con la scritta "uniti ma distanti". Un lungo periodo in cui sono stati sospesi gli allenamenti ma che non ha spento l'entusiasmo degli altleti come nel caso del maratoneta tranese che ha gareggiato nel garage.«Quest'anno - sono le parole di Luigi de Gregorio - sono riuscito a coinvolgere tutti stupendoli con iniziative anche divertenti perché la Tommaso Assi non è solo atletica ma vuol stupirvi anche in altro modo oltre che con le gare».