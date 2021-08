Novità in casa “Juve Trani”, presentato il nuovo progetto Byg

Dopo la grande novità dell'iscrizione al Campionato di serie C Gold della Juve Trani, a seguito dell'accoglimento della proposta di iscrizione formulata dalla stessa società, è stato presentato presso il campetto di basket di "La Gabbia" Via Gisotti il nuovo progetto "Byg" (Basket Young Generation).Il progetto, resosi possibile grazie all'interesse del tranese ed ex cestista Raffaele Covelli, ha riguardato, come ha affermato il dirigente responsabile Fabio Palieri, l'acquisto di nuovo materiale sportivo e l'ampliamento dello staff tecnico.Lo staff tecnico vede l'arrivo del coach di comprovata esperienza Giulio Cadeo, neo responsabile tecnico del settore giovanile e della squadra che debutterà in C Gold; confermata invece la presenza del coach di Niki Ceci.Altre conferme riguardano il coach Niki Ceci, nonché la collaborazione con la "Turenum basket" per quanto riguarda il settore del mini basket, settore quest'ultimo che, oltre vedere la conferma di tutti gli istruttori, vede il ritorno dell'istruttrice Sabrina Noscia e l'arrivo della preparatrice fisica Patrizia Rinaldi.Al settore femminile confermata la presenza del responsabile tecnico Claudio Vetrani e del coach Bartolotta di Foggia.Ma la parte più importante dell'accordo prevede inoltre la collaborazione tecnica del noto ex cestista e dirigente sportivo Antonello Riva mediante stage che verranno eseguiti durante la stagione sportiva, con la possibilità per i ragazzi più meritevoli di partecipare a stage presso settori giovanili di altre società. Massimo sostegno all'iniziativa è stato espresso dal vice sindaco Fabrizio Ferrante, il quale ha ricordato l'impegno profuso dalla sua amministrazione nel ricercare novi finanziamenti utili al mondo sportivo.All'evento ha preso parte anche il dott. Francesco Romanelli (già componente Giunta Coni Puglia Comitato Dipartimento Sport Bari), che ha ricordato la possibilità di poter incrementare le strutture sportive cittadine facendo ricorso al c.d. credito sportivo.