Ormai è corazzata Trani: affondato anche il Trinitapoli

Continua la striscia positiva della Città di Trani che batte in casa il Trinitapoli con il tondo risultato di 7-0 che da solo descrive la superiorità della squadra di casa. Partita iniziata un po' in sordina e che alla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco si chiude con il risultato di 1-0 grazie al goal messo a segno da Terrone, nonostante il largo possesso di palla dei biancazzurri. Nel secondo tempo però emerge la qualità dei padroni di casa che li consente di dilagare grazie ai goal messi a segno nell'ordine daIl commento della partita è del Portavoce Francesco De Noia : " Partita mai messa in discussione come dimostra il risultato. Siamo partiti come un diesel anche per merito del Trinitapoli che ha chiuso bene tutti i varchi impedendoci di segnare subito. E' anche verò però che la partita si è giocata per novanta minuti nella metà campo avversari testimonianza di una supremazia di gioco che alla lunga ha dato i suoi frutti. Come società siamo soddisfatti oltre che per il risultato, che ci consente di avvicinarci ai play off e giocarci la promozione, e per il gioco che la squadra sa esprimere, segno inequivocabile di un impegno costante di tutti i calciatori ai quali vanno i nostri complimenti".