Terza Categoria, altri tre punti d’oro per l’Asd Trani contro la Real Molfetta, sconfitta 1-0

Terza Categoria, è terminata domenica 4 gennaio l'11esima giornata di campionato:, reduce dal beffardo pareggio di Bisceglie dell'ultimo turno, torna immediatamente al successo, battendo la: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina, al termine di una partita molto combattuta, decisa alla fine dal solitoCon questa vittoria, gli uomini di mister Petrocelli salgonoin classifica, rimanendo così ben saldi in zona, con la vetta distante sempre sei lunghezze. In questo momento, la graduatoria recita Football Acquaviva 28, Pugliese 26, Footballite Adelfia 24, Liberty Bari 22,, Atletico Bisceglie 20. Una prestazione che permette ai tranesi di iniziare l'anno nel segno della positività e dell'ambizione.Quanto alla cronaca, avvio di gara privo di emozioni. Da segnalare un tentativo su calcio piazzato di Formicola, respinto con abilità dal portiere avversario. Nessun rischio in fase difensiva per i tranesi.La seconda frazione si fa più vivace. Al 56' il direttore di gara assegna un calcio di rigore all'Asd Trani, procurato e fallito dallo stesso Sciancalepore, il cui destro si stampa sulla traversa. Al 76' la Real Molfetta termina in 10 uomini, rosso diretto. I biancazzurri si gettano in avanti alla ricerca del gol vittoria, scoprendosi leggermente. All'80' infatti Giannotti compie un miracolo sulla conclusione avversaria, salvando i suoi.. Termina così: