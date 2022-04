Torneo di Pietrasanta: il Pontelama Trani rappresenterà la Puglia

Sarà il PONTELAMA TRANI a rappresentare la Puglia (distretto territoriale Bari/Bat/Foggia) alla terza edizione del TORNEO di PIETRASANTA, riservato alla Ctg ESORDIENTI 1°ANNO 2010 a 9.Nell'evento disputato ieri pomeriggio al BELLAVISTA SOCCER di BITONTO, la fortissima compagine tranese si è affermata in finale per 3-0 contro una comunque ottima ETRA BARLETTA e prenota un posto per l'ambitissima kermesse nazionale. Terzo posto per la OLIMPIADI BISCEGLIE, una delle favorite del torneo e capitolata in semifinale ai rigori proprio contro il PONTELAMA. Quarto posto invece per la SOCCER TRANI..Siamo in attesa del preview Salento in corso di svolgimento presso il Kick Off di Cavallino per definire la terza e ultima squadra del SUD che staccherà il biglietto per Pietrasanta dal 6 a 8 maggio...