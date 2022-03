Un'Apulia vincente si prepara alla sfida di oggi contro la Res Roma

Una settimana fantastica quella che ha vissuto l'Apulia Trani dopo le strepitose vittorie in trasferta con il Lecce e in casa con la forte capolista Chieti Femminile. Domenica ancora una gara fondamentale quella con la RES Roma (recupero di campionato) che può valere il meno due dalla vetta e che il tecnico Francesco Mannatrizio commenta così: "La condizione mentale delle ragazze è alle stelle: la vittoria ottenuta con il Chieti vale il triplo e poi per com'è arrivata, all'88', è stata ancora più emozionante. La squadra è carica a palla".Che settimana è stata?"Dopo tre partite in sette giorni, ovviamente, un po' di stanchezza la si è accusata. Abbiamo lavorato molto in fase di scarico e tatticamente".La RES Roma formazione temibile e validissima:"La compagine romana è accreditata alla vittoria finale e direi che non ha nulla meno di noi e del Chieti. Quella di domenica è una partita estremamente difficile: speriamo che la nostra voglia possa permetterci di portare il risultato a casa. Ci crediamo".Uno sguardo alla classifica:"Non è cambiata. Domenica in caso di successo potremmo consolidare il secondo posto e trovarci a sole due lunghezze dalla vetta…".