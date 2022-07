Un triplete biancoazzurro: Bunker Trani è Campione d’Italia Uisp

Dopo aver conquistato a piene…reti la fase provinciale e poi quella regionale, ieri sera la formazione Bunker Trani ha conquistato sul terreno dello stadio "Nanni" di Bellaria Igea Marina il titolo nazionale Uisp battendo per 3-0 il Gatto Verde con i gol messi a segno da Galasso, Ferrante e Albrizio.Alla fase finale dell'importante torneo erano presenti 10 squadre: oltre a Bunker Trani hanno partecipato decò Carpi (Emilia Romagna), Ac Ferruzza e Gatto verde (Toscana); Sampia e Real Vomero (Campania); Nuova Randazzo (Sicilia); Ruffini (Piemonte); Monte San Peitrangeli (Marche); Coalpi soccer (Abruzzo).La formazione tranese faceva parte del girone A con Coalpi Soccer e Ruffini, passando il turno dopo aver battuto 2-0 la Coalpi (con goal di Precchiazzi e Sciancalepore) e 4-2 la Ruffini (con doppietta di Ferrante, Sciancalepore e Precchiazzi).Conquistato così il pass per le semifinali contro là Monte San Pietrangeli delle Marche, prima classificata del girone B, il Bunker ha conquistat il diritto alla finale dopo i tempi regolamentari, quando sulla conta dei calci di rigore è stata decisiva la rete di Pappalettera.La squadra si è caricata molto, ed ha tirato fuori tutte le energie necessarie per far capire alla formazione toscana del Gatto Verde in finale, dopo solo 30 minuti, quale strada avrebbe preso il titolo nazionale 2021/2022: così la squadra Bunker di Trani ha vinto il titolo nazionale Uisp superando ben tre competizioni (provinciale, regionale e nazionale) nel primo anno di nascita della società. Una vittoria che fa comunque storia: a Trani una competizione nazionale calcio a 11 non era vinta dal 1988 quando il Trani vinse la poule scudetto di serie D.