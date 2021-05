13 maggio di festa alla Madonna di Fatima, torna Radio Maria

In occasione del 13 maggio, festa della Madonna di Fatima, torna l'appuntamento della diretta radiofonica nazionale ( e internazionale) dal Santuario di Trani alle 7,30 per le Lodi del mattino, il Santo Rosario e la Santa Messa.Un momento di richiamo per i tanti fedeli legati alla commemorazione delle Apparizioni di Fatima, che anche quest'anno vede il Santuario tranese come piccolo grande "centro del mondo religioso" . Proprio in tal senso, anche quest'anno Radio Maria, con un collegamento che unisce Trani e Fatima, a tutta Italia ed a tutto il mondo, conferma la sua presenza, che sta diventando una piacevole consuetudine, ormai tradizionale, per celebrare in modo degno il 13 maggio.Alle ore 12 dello stesso giorno prevista la consueta Supplica alla Vergine di Fatima ed infine alle 19 una Solenne Celebrazione presieduta da Sua Eccellenza Mons. Leonardo D'Ascenzo, insieme ai padri Rogazionisti.