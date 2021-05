8 maggio 1998: Trani insignita della Medaglia d'Argento al Merito Civile

Le ricorrenze servono non solo a rendere la giusta memoria a eventi del passato ma anche a far conoscere alle giovani generazioni il valore di azioni che hanno riguardato la propria cittร .In molti infatti probabilmente non sanno che la cittร di Trani รจ stata insignita l 8 maggio 1998 dall' allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, Medaglia d'Argento al Merito Civile per il coraggio dimostrato durante la seconda Guerra mondiale, per i fatti avvenuti il 26 aprile 1943.Questa ne fu la motivazione:"D๐ฎ๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ฅ'๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐จ ๐œ๐จ๐ง๐Ÿ๐ฅ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฆ๐จ๐ง๐๐ข๐š๐ฅ๐ž, ๐š ๐ฌ๐ž๐ ๐ฎ๐ข๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐›๐จ๐ฆ๐›๐š๐ซ๐๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐š๐ž๐ซ๐ž๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐š๐ฏ๐ž๐ฏ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐จ๐œ๐š๐ญ๐จ ๐ง๐ฎ๐ฆ๐ž๐ซ๐จ๐ฌ๐ž ๐ฏ๐ข๐ญ๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐ž ๐๐š๐ง๐ง๐ข, ๐ฅ๐š ๐ฉ๐จ๐ฉ๐จ๐ฅ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ฏ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ข๐ง ๐ฌ๐จ๐œ๐œ๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐๐ž๐ข ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ข ๐ž ๐ฌ๐ข ๐š๐๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ฏ๐š ๐ฉ๐จ๐ข, ๐œ๐จ๐ง ๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐ฏ๐ข๐๐จ ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฌ๐š๐œ๐ซ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐จ ๐ž ๐ฉ๐จ๐œ๐ก๐ข ๐ฆ๐ž๐ณ๐ณ๐ข ๐š ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž, ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐œ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š ๐๐ข ๐ฌ๐ ๐จ๐ฆ๐›๐ž๐ซ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฆ๐š๐œ๐ž๐ซ๐ข๐ž ๐ž ๐๐ข ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž. S๐ฉ๐ฅ๐ž๐ง๐๐ข๐๐จ ๐ž๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ข๐จ ๐๐ข ๐ฎ๐ฆ๐š๐ง๐š ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ข๐๐š๐ซ๐ข๐ž๐ญ๐š' ๐ž๐ ๐š๐ฅ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐จ ๐๐ข ๐š๐›๐ง๐ž๐ ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž".La solidarietร dei tranesi ha dunque un precedente storico dalla cifra impirtante e preziosa, da custodire come orgoglio e trasmettere come esempio.