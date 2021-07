A Trani Sweetly, percorsi e discorsi sul moscato di Trani

Per tutta la giornata, sarà possibile degustare preparazioni culinarie presso i locali aderenti, immergersi in giochi sensoriali e racconti teatrali e seguire un convegno "a tema". L'appuntamento col gusto ha come scopo di riportare il vino moscato di Trani DOC all'attenzione che merita, destagionalizzando il prodotto, troppo spesso legato al consumo natalizio e relegato a comprimario di paste di mandorle, o panettoni e cantucci inesorabilmente inzuppati nel nettare divino tranese. Per l'occasione, invece, è in piena estate che il moscato di Trani diventa protagonista con abbinamenti audaci e insoliti. Tante preparazioni salate (sì, salate!), sapientemente abbinate con quello che è uno dei pochi, se non l'unico, vino veramente dolce naturale esistente. Non solo. Il Moscato sarà l'ingrediente principe di cocktail e abbinamenti inusuali ed inaspettati, o forse solo dimenticati.

Il fine è quello di suggerire l'idea di una bevanda alcolica tipica e rinfrescante da offrire ai turisti, o da degustare con gli amici. Tutto questo accadrà nei ristoranti e nei locali che aderiranno all'iniziativa, e che proporranno al pubblico piatti ed abbinamenti ad un costo contenuto, pensato ad hoc per l'evento. Inoltre, chi parteciperà ai percorsi sensoriali, avrà diritto ad una riduzione sul contributo d'ingresso alla degustazione che seguirà nel pomeriggio. Una vera e propria immersione in un itinerario del gusto da percorrere "sweetly", dolcemente, lungo le vie che abbracciano lo splendido porto turistico della città. Il Pelledoca Restaurant, in via Statuti Marittimi 30, proporrà per esempio il suo "Trani", cocktail a base di moscato di Trani, e il tortello di burrata di Andria, saltato su un brodetto di moscato, gazpacho di pomodorino giallo d'inverno, crumble di capocollo di Martina Franca e pancetta garganica. Paninart, sempre in via Statuti Marittimi, al civico 80, presenterà per l'occasione il suo "Polpo mbriac", polpo arrosto in marinatura di moscato, mozzarella fiordilatte, friarielli, fiori eduli e nebbia d'arancia, nel pane al nero di seppia. TuttoAmore gelateria, in via Bovio 131, proporrà la sua versione di gelato al moscato.

A valutare le preparazioni e a decretare le migliori ci saranno tecnici del mondo del vino ed esperti enogastronomici. Un vero e proprio contest che assegnerà al vincitore, decretato da un semplice voto di maggioranza, una targa premio.

Alle 18.30 presso la Cassa armonica della Villa comunale si svolgerà un Convegno sul moscato "Nuove tecnologie e supporto agli Enti: Politiche di promozione del Moscato di Trani" nel quale interverranno l'Assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia e il Sindaco della città Amedeo Bottaro e vedrà impegnati come relatori Gianluca Tesse, Presidente Ass. Wine Specialists Counsil, Giuseppe Mastrototaro, consigliere comunale con delega all'agricoltura, Cristoforo Pastore, enologo e Michele Di Lernia, tecnologo alimentare.

A completare il già ricco programma un racconto teatrale sul vino, e, a seguire, presso il Fortino della Villa comunale, godendo della vista del porto di Trani, si apriranno i banchetti di degustazione dei vini doc Moscato di Trani, percorsi sensoriali guidati dai maestri sommelier della Wine Specialists Council. Nell'area degustazione, sarà anche possibile seguire i panel sensoriali, testare abbinamenti inusuali, acquistare i vini degustati presso il Wine point.

Tutto sarà gestito in massima sicurezza, sia per quanto riguarda i protocolli anti-Covid (ingressi contingentati, obbligo di mascherina, sanificazione mani), sia per i controlli, in quanto vi sarà un servizio d'ordine.

Già attivati, inoltre, i canali social, e gli hashtag dell'evento #sweetly #dolcemente #winespecialistscouncil, e istituite collaborazioni con giornalisti ed influencer per dare risalto alla manifestazione e per comunicare al meglio la delizia del territorio, il Moscato di Trani.

Per maggiori informazioni e ticket inviare una mail a: internazionalewsc@gmail.com o telefonare al: 347/7884858.

