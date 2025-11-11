Addio a Guido Di Leone: la chitarra delicata e autorevole del Jazz Pugliese si spegne a 61 anni

Social Video 2 minuti Guido Di Leone (24.01.1964-11.11.2025) Tonino Lacalamita

Il mondo del jazz italiano è in lutto:, chitarrista, compositore, arrangiatore e didatta di fama, è venuto a mancare oggi, martedì 11 novembre 2025, all'età di 61 anni. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato un'onda di profonda commozione lasciando un vuoto nel panorama musicale italiano, in particolare in Puglia. Il suo suono inconfondibile, descritto come delicato ma autorevole, era il segno distintivo del suo talento, forgiato su maestri come Jim Hall, al quale ha dedicato parte della sua prolifica discografia (circa un centinaio di CD incisi dal 1990).era molto più che un ospite a Trani, era di casa a Corte Santorsola , cordoglio vero e sincero da parte, direttore artistico di Palazzo Beltrani, che di Guido era amico, un volto familiare e amato, sostenitore delle iniziative dell' ARGES, lo piange anche il dott.che con il chitarrista barese ha suonato assiduamente. Il mondo della musica perde oggi un protagonista del jazz moderno, un didatta illuminato e, soprattutto, un uomo di grande cuore.Ciao Maestro Guido Di Leone, Il Palazzo delle Arti Beltrani, il suo staff e il pubblico tutto si uniscono nel dolore per la scomparsa del Maestro Guido Di Leone, grande artista e persona di straordinaria umanità. Con la sua musica, il Maestro ha accompagnato e impreziosito in tutti questi anni le stagioni artistiche del Palazzo delle Arti, regalando emozioni indimenticabili e lasciando un segno profondo nel cuore di chi lo ha ascoltato e conosciuto. La sua arte continuerà a vivere nelle note, nei ricordi e nell'ispirazione che ha donato a tutti noi. Grazie, Maestro, per aver condiviso con noi la tua musica e la tua anima. Il nostro abbraccio più forte lo rivolgiamo a Francesca e a tutta la famiglia. Il Palazzo delle Arti Beltrani, lo staff e il suo pubblico