Al Polo Museale di Trani il reading "Lettera 32_elettrico beat": Olivetti e Ginzburg un incontro tra cultura e innovazione

E' stata una prima nazionale il reading teatrale-musicale diche ha vistoprotagonista di una sperimentazione artistica che ha introdotto i numerosi spettatori al mondo di, per un appuntamento, il secondo, che celebra i nove anni fondativi delutentica espressione culturale e museale della Città - ha detto il cav.- testimoniato da un giovane passato ricco di eventi ed un futuro tutto scrivere nel solco della continuità".Accattivante, appassionante e dinamica la lettura di brani tratti da "Lessico famigliare" dialternate a sequenze di immagini e improvvisazione strumentale di Bob Cillo, un "Progetto e Sperimentazione visiva", così l'ha pensato e definitoper un lavoro composto da frammenti di testo che in un primo momento ci hanno introducono alla vita quotidiana della famiglia Levi–Tanzi per poi concentrarsi sulla figura di, senza tralasciare l'impatto delle leggi razziali fasciste, il confino dell'autrice in Abruzzo, l'uccisione del marito Leone Ginzburg.Il romanzo diche le valse il premio strega nel 1963, per la sua capacità di offrire uno sguardo universale, puntuale e compassionevole sull'umanità, partendo dal particolare delle sue esperienze personali, è sullo sfondo di un incontro tra l'autrice ed, un rapporto nutritivo tra cultura e innovazione, tra letteratura e impresa, tra due visioni complementari che hanno segnato il Novecento italiano.Nel suo celebre romanzo "Lessico famigliare" , Natalia Ginzburg racconta la sua vita attraverso il linguaggio e i ricordi della sua famiglia, offrendo uno spaccato della società italiana del Novecento. Tra le figure che emergono nel suo percorso, Adriano Olivetti occupa un posto significativo, rappresentando un modello di imprenditore illuminato e intellettuale impegnato.Natalia Ginzburg, nata Levi, cresce in un ambiente familiare caratterizzato da un forte impegno politico e culturale. Suo padre, Giuseppe Levi, è un noto scienziato, e la sua casa è frequentata da intellettuali antifascisti. Questo clima la porta a sviluppare una sensibilità letteraria e un interesse per la società. Adriano Olivetti, invece, è un imprenditore rivoluzionario, capace di coniugare industria e cultura. La sua visione aziendale non si limita alla produzione di macchine da scrivere e calcolatrici, ma si estende alla creazione di un ambiente lavorativo basato sulla dignità e sul benessere dei dipendenti.Il loro incontro avvenne negli anni '50, Natalia Ginzburg lavorava per la casa editrice Einaudi, fondata da Giulio Einaudi, con cui Olivetti aveva stretti legami, lui oltre a essere un industriale, era un promotore della cultura e sostenitore di pubblicazioni di opere letterarie e filosofiche.Nel romanzo "Lessico famigliare" la Ginzburg non parla direttamente di Olivetti, ma il contesto in cui si muove è quello di un'Italia in trasformazione, dove figure come lui contribuiscono a ridefinire il ruolo dell'intellettuale e dell'imprenditore in un periodo di grande fermento culturale , quello del boom economico post bellico.Lo straordinario readingandato in sena alci ha consegna unmodello di imprenditore che non si limita al profitto, ma che vede nell'industria un mezzo per migliorare la società, testimoniato fra le righe dacon la sua opera nata in un rapporto che non è solo un incontro tra due personalità, ma il riflesso di un'epoca in cui letteratura e industria si intrecciano per costruire un futuro più consapevole. Entrambi, con le loro visioni, hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura italiana, dimostrando che il progresso non può prescindere dalla conoscenza e dalla sensibilità umana e questo spettacolo ne è il suggello.