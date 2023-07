Al via il 4 luglio la terza edizione di "Jam Session" a Baia nhà

Raggiungiamo il terzo capitolo dell'entusiasmante avventura del collettivo "Jam", progetto di condivisione musicale fondato da Armando Marino nel 2021. Questo straordinario movimento si dedica a offrire voce e spazio a tutti gli artisti emergenti del territorio pugliese, creando un ambiente favorevole alla crescita e all'espressione artistica sia in ambito musicale che non.La terza edizione di "Jam Session" avrà luogo presso Baia nhà, quest'estate, e porterà sul palco non solo talentuosi artisti emergenti pugliesi come Hermes, Alessandro Porcelli, Al Verde e Il Maestrale, ma darà anche il benvenuto a grandi nomi della scena musicale come Blue Smith, Galeffi, Piazzabologna e i Fuera. Questi eccezionali artisti illumineranno ogni martedì estivo a partire dal 4 luglio con le loro imperdibili performance.Armando Marino, Founder e Art Director di tutto ciò, condivide la sua gioia per la possibilità di dare voce a tutti gli artisti emergenti: "Dopo ogni live, chiunque lo desideri, avrà l'opportunità di suonare e far ascoltare la propria musica. È emozionante immaginare cosa significhi per gli artisti locali esibirsi dopo musicisti del calibro di Galeffi"."Jam" è molto di più di tutto ciò: è un universo musicale da scoprire, che vi attende a partire dal 4 luglio presso Baia nhà."Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l'incontro con i ragazzi di Baia nhà, che hanno creduto nel progetto fin dall'inizio, così come i miei collaboratori Alessandro Sgroni e Cristian Gargiuolo, e tutti i membri di Jam che, oltre alle "Jam Session", organizzano eventi musicali come parte della grande famiglia Jam".E-mail: jamsessiontrani@gmail.com (se volete mandarci vostro materiale musicale, siamo qui"Instagram: @_la_jam