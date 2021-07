Al via la quarta edizione di "Aperti X Ferie", gli appuntamenti estivi targati Auser Trani

"L'AMORE AI TEMPI DEL COVID"

L'ingresso è sempre libero fino ad esaurimento posti.

Se non trovi posto non ti arrabbiare con noi ma con il Virus.

Parte la quarta edizione di "Aperti X Ferie" di seguito comunichiamo gli appuntamenti previsti nel mese di Giugno e Luglio:Formazione - L'abc del giornalismo - a cura dell'Auser formazioneFormazione – Generazioni - a cura del Colore degli Anni"Turismo sociale - a mare in CalabriaConcorso Poesia inedita sul tema:Festival Internazionale Clowun - Workshop - a cura del Treno del sorriso Appuntamento mattutino.Musica dagli anni 60 ad oggi con la voce diCantiamo in compagnia diconMusica un viaggio nella canzone d'autore conCultura – presentazione libro in compagnia dell'autore.Il programma del Mese d'Agosto verrà pubblicato nei prossimi giorni.