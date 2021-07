Al via una collana editoriale dedicata alla storia e architettura della città di Trani

È stato pubblicato il libro "Storia e scrittura nella Trani Medievale" di Luana Tesoro, dalla casa editrice Letteral-Mente di Francesca Corraro in partnership straordinaria con SD&C Editore, con il patrocinio gratuito della città di Trani.Con la presente disamina relativa agli aspetti della scrittura epigrafica nella Trani Medievale di Luana Tesoro, si apre uno scenario editoriale di tipo civico, volto alla ricerca empirica degli aspetti storici della città che ci accoglie come casa. Tale collana prevede la pubblicazione di opere di carattere storico – architettonico sulla città di Trani. Alla base di questo primo libro vi è l'analisi paleografica delle iscrizioni medievali della città. In particolare sull'evoluzione di due tipi di scrittura epigrafica in relazione ai diversi contesti storici, economici e sociali.Lo scopo – dice la dott.ssa Corraro, è quello di ampliare il patrimonio bibliografico della città di Trani, affinchè sempre piu' giovani possano usufruire di materiale aggiornato per ricerche e tesi di laurea. I libri da noi pubblicati – continua Corraro – saranno inviati a tutte le maggiori biblioteche italiane per agevolare le ricerche anche di studenti ed appassionati di altri Atenei e città."Le motivazioni che mi hanno spinta ad approfondire tale tema – dice l'autrice – sono di triplice natura: in primo luogo, conoscere quale fosse il mezzo scrittorio maggiormente utilizzato in quell'epoca, il suo fine e chi lo adoperasse. In secondo luogo, esplorare la ragione sociale ed economica dei committenti di tali iscrizioni, il loro status all'interno della comunità. Ed infine, la motivazione che più mi ha spinta a compiere questo lavoro, approfondire e conoscere nello specifico la storia medievale della mia meravigliosa città e delle persone che l'hanno resa tale".Questa mattina la CEO di Letteral – Mente Corraro e l'editore SD&C Salvatore Sonatore hanno donato alcune copie al Comune di Trani. La prima pubblicazione è stata consegnata nelle mani del sindaco della città, Amedeo Bottaro. E' frutto del lavoro di tesi di laurea di Luana Tesoro, giovane tranese che si è laureata discutendo l'argomento nella sala Tamborrino del Comune di Trani, messa a disposizione dei laureandi dall'Amministrazione durante i mesi della pandemia.La prima presentazione si terrà martedì 20 alle ore 20:00 presso Cala Mariposa, contrada Fontanelle. Interverranno il sindaco della città di Trani avv. Amedeo Bottaro, la Dott.ssa Francesca Corraro - CEO e Founder di Letteral-Mente, e l'autrice del libro Dott.ssa Luana Tesoro.Letteral – Mente continua il suo scouting di scrittori e ricercatori tranesi che vogliano prendere parte al lavoro editoriale con tema la città di Trani. Le richieste dovranno pervenire all'indirizzo email editoriale.letteralmente@gmail.com.