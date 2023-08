Aleandro Baldi per il gran galà di chiusura de Il Festival del Giullare

Sabato 5 agosto alle ore 21 in Porta Vassalla, luogo molto caratteristico e ancora poco conosciuto della città di Trani, la serata "Parole e musica" che ospita Paola Severini Melograni, giornalista Rai, autrice e conduttrice del programma "O anche no" e il cantautore italiano Aleandro Baldi, in una serata in cui la musica e il racconto saranno protagonisti di un dialogo che attraverserà la vita e la carriera dell'artista non vedente divenuto famoso già nel nel 1992 con la vittoria del brano "Non amarmi" a Sanremo Giovani, cantata in coppia con Francesca Alotta, e con la consacrazione del 1994 grazie alla vittoria del Festival con il brano "Passerà" e che nel 2000 ha conosciuto una nuova popolarità grazie alla versione in lingua spagnola No Me Ames di Non amarmi, interpretata da Jennifer Lopez e Marc Anthony.

Domenica 6 agosto alle 21 porta Vassalla sarà il palcoscenico del Galà del Giullare, la serata conclusiva del Festival che intende festeggiare i protagonisti della manifestazione che ha raccontato le potenzialità e le risorse della diversità. Il galà sarà presentato da Veronica, una delle più importanti voci radiofoniche in Puglia e volto amatissimo di Radionorba, in coppia con Marco Colonna, regista della compagnia teatrale "Il Giullare". Insieme introdurranno i tanti ospiti attesi per la serata a partire da Paola Severini Melograni e Aleandro Baldi, presenti anche nella serata conclusiva del festival, Ivan Cottini, ex ballerino di Amici, Silke Pan, artista circense in arrivo dalla Svizzera, Simone Maghernino, cantante di San Severo e Nicholas Deplano, in arte FeetDj e i Ladri di carrozzelle, presenza fissa della kermesse e gruppo in carrozzina più longevo in Italia.

Le serate, organizzate dall'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità Esg, Comune di Trani e dalla Regione Puglia, saranno ad ingresso gratuito ma sarà necessario prenotarsi sul sito www.ilgiullare.it o inviare un whatsapp al 351/5704861.

