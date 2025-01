Allagate alcune aule al liceo scientifico: alcuni disagi all'ingresso, ripristinati tutti gli ambienti

Tanta pioggia nelle ultime 48 ore a Trani e diversi allagamenti sono stati registrati in locali al seminterrato: a causa di lavori in corso nel liceo scientifico Valdemaro Vecchi parecchia acqua è entrata e ha finito per creare problemi all'ingresso questa mattina all'ingresso dei ragazzi. Tempestivo l'intervento per poter asciugare e rendere agibili le aule interessate, anche se purtroppo il dover tenere tutte le finestre aperte ha provocato un abbassamento delle temperature all'interno della scuola che avrebbe indotto alcuni ragazzi a rientrare a casa facendosi prelevare dai genitori. Un disagio prontamente contenuto nel liceo dove i termosifoni sono perfettamente funzionanti e quindi si sta ripristinando velocemente il clima nelle aule."Sono regolarmente in corso lavori, - ha-promossi dall'Ente propietario, in relazione all'efficientamento energetico e coibentazione del tetto dell'edificio.Si sono conclusi i lavori di pitturazione delle aule e dei laboratori, rinnovati i servizi igienici e gli spogliatoi. Il restyling è in atto e richiede tempi tecnici, ostacolati dall'allerta meteo.I termosifoni sono regolarmente accesi e funzionari in tutti gli spazi didattici .Non vi sono rischi accertati : si richiede collaborazione da parte delle Famiglie e dell'utenza tutta.La Provincia è pienamente informata e sarà nuovamente sollecitata come la stessa Impresa che sta realizzando i lavori".