Alle Vecchie Segherie Mastrototaro arriva Maurizio De Giovanni

Tutto pronto per il secondo appuntamento delalle, alle, in libreria arriva, uno degli scrittori italiani più letti e amati, autore di diverse serie letterarie di successo come quelle del Commissario Ricciardi, dei Bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre, da cui sono state tratte importanti fiction televisive. De Giovanni presenterà il suo nuovo romanzo,, in un incontro moderato da, organizzato in collaborazione cone impreziosito dalle letture diAmbientato nel luglio del 1940, il libro vede Ricciardi trasferirsi con la famiglia a Fortino, il paese natale, per proteggere i suoceri di origine ebraica. In questo luogo di memorie, il commissario si confronta con un passato doloroso e ineludibile, mentre, lontano, il brigadiere Maione combatte contro il tempo per salvare un amico da morte certa.Un'opera intensa che unisce, confermando la maestria narrativa dello scrittore di origini napoletane.L'evento è gratuito e aperto al pubblico. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei gialli e dello stile inconfondibile dell'autore.