Social Video 3 minuti “Alma Donna”: la voce femminile si fa rito, memoria e rivoluzione a Trani Tonino Lacalamita

Aspettative confermate nella suggestivacon il concerto-manifesto "Alma Donna – Le donne che hanno segnato la storia della musica", andato in scena ieri, 24 agosto, e che si è rivelato uno dei momenti più significativi della rassegna estiva delIl progetto ha messo in luce la potenza espressiva dell'universo femminile nella musica, rendendo le protagoniste vere portatrici di senso, cultura e cambiamento. Non semplicemente un concerto, ma un percorso emotivo e artistico che ha intrecciato radici, esperienze e visioni, unendo passato e contemporaneità.A guidare questo viaggio sonoro, due interpreti uniche:. Due donne profondamente diverse per provenienza e formazione, ma accomunate da una sensibilità capace di abbattere ogni barriera. Manosperti, artista pugliese dalla voce potente e vibrante, ha emozionato il grande pubblico già nella sua partecipazione a The Voice Senior, confermando sul palco anche la sua intensità interpretativa. Razem, italiana con origini algerine, ha incantato con la sua vocalità calda, spirituale e ricca di sfumature, che fonde con eleganza jazz, melismi mediterranei e canzone d'autore. Per lei, quello di Trani è stato un gradito ritorno in un luogo che già in passato l'aveva accolta con entusiasmo. «Un concerto unico questo, non è facile trovare due soliste insieme – hanno raccontato dal palco – ma abbiamo scelto di unire le nostre differenze per trasmettere un messaggio di pace, armonia e bellezza. Perché la musica può ancora offrire uno sguardo nuovo su un mondo più giusto e più vivibile.»A dare corpo e atmosfera a questa narrazione musicale, tre musicisti di altissimo livello:al pianoforte,al violoncello ealle percussioni. I loro strumenti, pur radicati nella tradizione classica, sono diventati mezzi di esplorazione e dialogo, creando un paesaggio sonoro che ha abbracciato ogni nota e parola. Il programma musicale ha spaziato con fluidità tra brani celebri e inediti, alternando momenti intimi e profondi a passaggi carichi di energia. Un omaggio alle grandi figure femminili della musica e, allo stesso tempo, una riflessione sul ruolo della donna nell'arte e nella società contemporanea.Note dopo note,ha offerto al pubblico un'esperienza totalizzante, toccando corde profonde dell'anima, evocando ricordi, accendendo pensieri. Il concerto si è rivelato una vera e propria dichiarazione d'amore per la musica, ma anche per quella voce femminile spesso silenziata, che qui è diventata protagonista, libera di raccontare, di emozionare, di cambiare.