Ancora roghi a Trani: l'ultimo questa mattina in contrada Boccadoro

Social Video 30 secondi Rogo in contrada Boccadoro

È successo ancora una volta sempre nella zona nord di Trani. Intorno alle 7 di questa mattina un altro rogo è stato avvistato in contrada Boccadoro. Ancora una volta non è dato sapere cosa stesse bruciando ma a giudicare dal forte odore sicuramente materiale nocivo. Nel video si vede addirittura una pala meccanica in azione proprio nei pressi dell'incendio.La segnalazione testimonia una pratica oramai consolidata a Trani e a cui non si riesce a porre rimedio. Gli altri due avvistamenti risalgono solamente due giorni fa: uno nei pressi della provinciale Trani-Andria e l'altro in via Finanzieri.