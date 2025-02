Andrea Bajani e il suo romanzo di rinascita alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Il programma di febbraio allesi apre con un incontro di altissimo valore letterario. Giovedì 6 febbraio, alle ore 19:00,uno degli autori più stimati della narrativa contemporanea, presenterà il suo ultimo romanzo,(Feltrinelli). L'evento sarà moderato dalla cantautrice e scrittrice, in una serata che promette emozioni e riflessioni.Con "L'anniversario", Bajani affronta i silenzi e le oppressioni che spesso abitano i rapporti familiari. Il romanzo narra la storia di un figlio che, dopo anni di logoramento in una casa dove l'amore si intreccia al possesso, sceglie di spezzare i legami con i genitori per salvare se stesso.Tra violenze sottili, squilli di un telefono mal tollerato e il dramma di una madre schiacciata dal peso del conformismo, la narrazione svela una tensione insopprimibile verso la libertà.Questa è una storia di rinascita, raccontata con un candore disarmante che scava nelle pieghe più profonde dell'animo umano. È in libreria per Feltrinelli "L'Anniversario", il nuovo atteso libro di Andrea Bajani, autore già finalista alnel 2021, e che potrebbe essere tra i protagonisti anche quest'anno.L'ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.