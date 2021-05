Anniversario strage di Capaci, un lenzuolo bianco esposto davanti alla sede della Prefettura

La sede del Palazzo del Governo di Barletta listata a lutto per commemorare la Strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui per mano della mafia persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo ed Antonio Montinaro.Questa mattina, sulla facciata del Palazzo di Via Cialdini che ospita la Prefettura, è stato esposto un lenzuolo bianco quale simbolo dell'unità nazionale nel contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata. "E' un gesto simbolico per onorare la memoria di donne e uomini che hanno sacrificato la propria vita per servire lo Stato e le Istituzioni - ha dichiarato il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante -, ma anche per alimentare, nell'intera collettività e soprattutto nelle giovani generazioni, la cultura della legalità, ispirando sempre i nostri comportamenti alle parole del Giudice Falcone: "Io credo che occorra rendersi conto che questa non è una lotta personale tra noi e la mafia. Se si capisse che questo deve essere un impegno - straordinario nell'ordinarietà - di tutti nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, certamente le cose andrebbero molto meglio".