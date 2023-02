Antonio Giannetti nuovo segretario cittadino del Pd

«Lavorerò affinché il partito continui ad essere punto di riferimento per il centrosinistra»



«Affronterò questa nuova sfida con l'energia e l'entusiasmo con cui vanno affontate le sfide, iniziando con il ringraziare chi mi ha voluto alla guida del Partito Democratico cittadino: grazie, innanzitutto, al Segretario uscente, l'Ingegnere Fernando Riccio, per il lavoro straordinario svolto fino ad oggi. Grazie, ancora, al Gruppo Consiliare di Trani, al Consigliere Regionale Debora Ciliento, al Sindaco Amedeo Bottaro, al Presidente del Consiglio Giacomo Marinaro e al Vice Sindaco Fabrizio Ferrante. Mi metterò subito al lavoro con un obiettivo ben preciso. In linea con tutto quello che è stato fatto dalla Segreteria cittadina fino ad oggi, lavorerò perché il Partito Democratico, a Trani, continui a essere il punto di riferimento per la coalizione di centro sinistra, lavorando tra la gente con la massima attenzione alle esigenze delle categorie più deboli e più fragili. Nei prossimi giorni, sarà mia cura comunicare i nomi della Segreteria politica che affiancherà il mio lavoro».

«Inizia, oggi, per me, un nuovo percorso politico. Dopo l'entusiasmante esperienza politica che mi ha visto impegnato come Segretario del Circolo del PD di Ottawa e Vice Segretario del PD Canada, ieri, nel corso del Congresso del PD a Trani, sono stato eletto all'unanimità Segretario del Circolo della Città di Trani, la mia città»: è il primo commento di Antonio Giannetti nuovo segretario del PD Trani.