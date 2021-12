Aperto al pubblico il presepe artistico nella chiesa di Santa Teresa di Trani

Con la riproduzione di scene di vita tipiche della tradizione presepista popolare, anche quest'anno, presso la Chiesa di Santa Teresa in Trani, si rinnova la tradizione del Presepe Artistico dell'Arciconfraternita SS. Addolorata.La rappresentazione della nascita di Gesù, ideata e realizzata dai confratelli Giovanni Tritta e Giuseppe Ferrara, con la collaborazione del confratello Mario Pischetola, ha come tema la "Speranza", definita da Papa Francesco come "la più umile delle tre virtù teologali, perché rimane nascosta", ma che è al contempo "una virtù, come dice san Paolo, di un'ardente aspettativa verso la rivelazione del Figlio di Dio (Rm 8,19)".A simboleggiare questa virtù è la luce che squarcia il cielo della Notte Santa – il dipinto sullo sfondo è di Davide Di Lauro – e illumina gli scorci di vita quotidiana della Betlemme di oltre duemila anni fa, facendosi portatrice, attraverso il coro degli angeli che intonano il "Gloria", della Buona Notizia della nascita del Salvatore.Sarà possibile visitare il presepe, nella chiesa di Santa Teresa – centro storico di Trani – da sabato 25 dicembre fino a giovedì 6 gennaio, dalle ore 18 alle ore 21.