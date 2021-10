Aperto lo sportello Europe Direct Bat nella Biblioteca di Trani

Un clima di grande soddisfazione oggi nella Biblioteca Comunale di Trani, con la direttrice Daniela Pellegrino giustamente orgogliosa di una biblioteca sempre più punto di riferimento di studenti e di cittadini, non solo nella amplissima possibilità di consultare libri ma anche per la vitalità che esprime attraverso iniziative e progetti.Lo sportello Europe direct Bat è una vera e propria porta aperta sull'Europa, e ne dà spiegazione la presidente di Informa, Annamaria Ricci: «Offriremo ai cittadini informazioni per avvicinarli alle grandi politiche europee che impattano con il nostro vivere, lavorare, studiare oggi in Europa. Sarnno offerte molte informazioni ma anche le opportunità: bandi, finanziamenti, la mobilità europea che consente di viaggiare o lavorare e studiare in un'altra città europea e le opportunità di lavoro collegate alla rete Eures. Queste informazioni da unlato danno accesso a opportunità, d'altro lato c'è un ascolto del territorio che dà la possibilità di dare la propria opinione, i propri suggerimenti e che questi possano arrivare alla commissione europea in uno scambio reciproco».«Sto cercando in tutti i modi di fare di Trani una città sempre più europea e aver creato questo sportello è un passo importante in questa direzione», sono state infine le parole del sindaco Bottaro.