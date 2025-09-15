Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum"

Sarà inaugurata lunedì 15 settembre 2025 alle ore 17:30 presso l'Ex Palazzo delle Poste di Bari, in via Michele Garruba 1, la mostra "Mare Nostrum", una collettiva che raccoglie opere di artisti contemporanei provenienti da tutta Italia. Tra i lavori selezionati spicca "Api sul mare", dell'artista tranese Francesco Porcelli, classe 1985.L'opera colpisce per la sua tonalità monocromatica, che avvolge cielo e terra in una luce sospesa, quasi irreale. Una piattaforma rialzata, un'insegna con la scritta "api", un palo, uno sfondo urbano appena accennato: tutto è immerso in una nebbia colorata e silenziosa, che suggerisce solitudine, memoria e attesa."Api sul mare" si presenta come una riflessione visiva sul paesaggio mentale, un luogo che può essere reale o immaginato, ma sempre carico di significato emotivo. Un omaggio alla sua Trani, lontano dai cliché della cartolina turistica, e con un chiaro richiamo alle celebri stazioni di servizio di Edward Hopper, questa volta però inondate dal sole pugliese. La mostra è visitabile fino al 27 settembre.