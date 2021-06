Aria irrespirabile ieri sera a Trani per incendi di rifiuti tossici

Quasi indisturbato il fuoco che intorno alle 22 illuminava in modo malsano Il cielo di Trani a partire dalla zona di via dei finanzieri. Fiamme e oltretutto nessuna presenza di Vigili del Fuoco o forze dell'ordine nonostante il cattivo odore che ha preso in seguito a propagarsi nel resto della città.In quella zona sono sovente lasciati rifiuti industriali e speciali e la pratica di incendiarli è un crimine nei confronti dell'ambiente per l'intera collettività.Molti cittadini hanno segnalato in redazione l'episodio di ieri sera che ha costretto fino a Trani Sud a chiudere le finestre delle abitazioni nonostante il gran caldo a causa dell'aria irrespirabile per la puzza di bruciato.Un gruppo di cittadini ha già provveduto a inoltrare la segnalazione al sindaco Bottaro, all'assessore all'Ambiente Raffaella merra e all ARPA Puglia , perché la situazione venga risolta una volta per tutte.