"Arie Celebri", iniziato il viaggio musicale all'ora del tè al Palazzo Beltrani a Trani

Ottimo esordio, lo scorso 11 aprile, per il primo dei tre appuntamenti di" del Conservatorio "N. Piccinni", diretto dal prof.con il coordinamento per Palazzo Beltrani della prof.ssaE' tornato quindi il fortunato format, a cura dell'Associazione Delle Arti ODV ETS, ispirato alle atmosfere della musica da camera. La seconda edizione della rassegna di concerti classici è partita con il piede giusto, con il virtuosismi dei giovani cantanti ed le fragranze del tè, in un rito fra i più antichi del mondo.Ad esibirsi per il primo dei tre appuntamenti in programma, accompagnati al pianoforte da Angela Trentadue e Yu Yuexin, il soprano Anna Chiara di Chio in "Batti, batti, o bel Masetto" dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, il mezzosoprano Giorgia Favia in "Voi che sapete" da Le Nozze di Figaro, sempre di W.A. Mozart, i tenori Wang Rongzheng in "Parigi è la città dei desideri" da La Rondine di Giacomo Puccini e Cao Xinyi impegnato in due esibizioni: "Della mia cara le guance amate" da Bastiano e Bastiana di Mozart e "Saper Bramate" dall'opera Il Barbiere di Siviglia di Giovanni Paisiello. E poi, ancora, i baritoni Zhu Yifan e Liu Tong, il primo si esibisce in "Hai già vinta la causa! Vedrò mentr'io sospiro" da Le Nozze di Figaro di Mozart e in "Resta immobile" da Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, il secondo in "Le femmine d'Italia" da L'Italiana in Algeri, sempre di Rossini. Infine i bassi Guo ChenHao, che interpreta "Non più andrai farfallone amoroso" da Le Nozze di Figaro di Mozart e "Vi ravviso, o luoghi ameni" da La Sonnambula di Vincenzo Bellini, e Bao Peihang impegnato in "Il Lacerato Spirito" dall'opera di Giuseppe Verdi Simon Boccanegra., ha in programma, i prossimi appuntamenti, per il 9 e il 23 maggio, sempre all'ora del tè (dalle 17,00), per un un viaggio musicale in cui il pubblico sarà catturato dalle voci avvolgenti e dal virtuosismo pianistico di opere immortali, con l'intento di offrire un'esperienza sensoriale unica che avvolga l'anima in un incanto di suoni, sentori e sapori attraverso melodie senza tempo del "Belcanto", che continuano ad essere amate e rappresentate in tutto il mondo.è molto più di un concerto, «Il tè è uno dei riti più diffusi al mondo, simbolo di un'eleganza senza tempo - affermano i promotori - perché tra fumanti tazze di raffinati infusi di tè, pasticcini ed eleganti porcellane, il tempo diventa indulgente, regalandoci un piccolo lusso che è possibile concedersi. Si potrà degustare il tè, servito nei tavolini da salotto, accompagnato da dolci biscotti, mentre ci si abbandona all'ascolto delle arie più celebri al mondo. L'abbinamento di musica e gastronomia è una tradizione che risale ai salotti culturali del passato, dove l'arte si mescolava con il piacere del palato, creando un'atmosfera di condivisione e apprezzamento."