Arte e commercio per valorizzare il sud Italia, oggi la presentazione di Southings

Oggi 29 giugno, alle ore 10.30 a Palazzo Beltrani a Trani (BT) è in programma la presentazione ufficiale del progetto Southings.Southings è un progetto fortemente legato alla promozione dell'identità territoriale del sud Italia. Vincitore dell'iniziativa PIN (Pugliesi INnovativi), promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE - PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Southings, dall'idea di Saverio Rociola, fondatore progetto Southings e designer, Flavia De Sario, fondatrice progetto e sales network manager e Francesco Delrosso, art director progetto e designer, nasce dalla necessità di raccontare il territorio in un modo innovativo e non stereotipato. L'obiettivo è creare un ponte tra il settore artistico e commerciale, attraverso una rete virtuosa di collaborazioni con artisti, artigiani e attori della filiera turistica, enti pubblici e privati.Saluti istituzionali: Amedeo Bottaro, Sindaco della città di Trani. Intervengono: Francesca Zitoli, ass. alle Culture della città di Trani; Marina Nenna, ass. Attività produttive e Politiche per lo sviluppo della città di Trani; Mario Landriscina, Direttore Confesercenti provinciale BAT; Saverio Rociola, Fondatore progetto Southings e designer; Francesco Delrosso, Art director progetto Southings e designer; Massimiliano Cafagna, Architetto; Massimiliano di Lauro, Illustratore. Modera Annamaria Natalicchio, giornalista.