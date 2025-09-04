Articolo 97 lancia Foto Credits " />
Articolo 97 lancia "Progetto Donna" a Trani. Foto Credits
Politica

Articolo 97 lancia "Progetto Donna" a Trani

Un movimento di donne per affrontare i problemi e ridare vita alla città

Trani - giovedì 4 settembre 2025 Comunicato Stampa
L'idea nasce dopo aver assistito per anni ad un grande disinteresse, da parte delle istituzioni locali, delle problematiche generali delle donne. Il giorno 25 maggio 2025 Articolo 97, oltre ad aver comunicato che da movimento civico passava a quello politico, in quella sede istituiva anche un movimento femminile denominato PROGETTO DONNA, che in seguito ha visto la partecipazione di un folto numero di donne di ogni età, professione, estrazione, competenza.

PROGETTO DONNA, diretto dalla Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie, ha lo scopo ambizioso di essere vicino a tutte le problematiche femminili e cercare soluzioni attraverso un punto di incontro che stiamo progettando insieme. Tante le donne già iscritte, che saranno presenti in tutte le attività e progetti di questa città. Lo scopo è ridare vita a questa meravigliosa Trani tirandola fuori da un torpore che ormai da anni è presente.

Tutte le donne interessate a proporre idee e a portare contributi nell'interesse della comunità, senza colore politico, possono contattare il movimento attraverso i nostri canali social. La forza di un gruppo di donne può cambiare davvero le cose.
  • articolo 97
Altri contenuti a tema
Art.97 Trani: "Il Campo Scuola di Via Giachetti, l'ennesimo parco che esiste solo sulle mappe" Art.97 Trani: "Il Campo Scuola di Via Giachetti, l'ennesimo parco che esiste solo sulle mappe" La dura accusa : "Costato 770mila euro, è chiuso, in rovina e nel totale disinteresse del governo cittadino"
Articolo 97 deposita esposto sulla Casa di Giovanni Bovio: «Destinazione d’uso da rivedere» Articolo 97 deposita esposto sulla Casa di Giovanni Bovio: «Destinazione d’uso da rivedere» Il movimento civico contesta l’assegnazione ai “Luoghi Comuni” e chiede il rispetto del valore storico-culturale dell’immobile
Casa Bovio a Trani, Articolo 97: "È l'ennesimo presidio di associazioni del terzo settore" Vita di città Casa Bovio a Trani, Articolo 97: "È l'ennesimo presidio di associazioni del terzo settore" Per il movimento civico è un’opera spezzettata per procedere all’affidamento diretto, priva di visione turistica e culturale
Articolo97 chiede misure di sostegno a favore degli esercenti del quartiere Stadio Articolo97 chiede misure di sostegno a favore degli esercenti del quartiere Stadio Per la chiusura del passaggio a livello un'altra esigenza riguarda la viabilità
I sindaci di Trani, buona la prima I sindaci di Trani, buona la prima Una serata di ricordi, aneddoti e tranesità organizzata dal movimento Articolo97
Dormitorio per senzatetto e discarica a cielo aperto: preoccupante disagio in via Verdi Vita di città Dormitorio per senzatetto e discarica a cielo aperto: preoccupante disagio in via Verdi Il movimento Articolo 97 chiede interventi urgenti
"Articolo 97" da "civico" a "civico-politico": Il nuovo orizzonte del movimento "Articolo 97" da "civico" a "civico-politico": Il nuovo orizzonte del movimento Il movimento nato da sei anni di impegno civico si è presentato ufficialmente alla città lo scorso 25 maggio
"Articolo97" si trasforma: da Movimento Civico a Movimento Politico "Articolo97" si trasforma: da Movimento Civico a Movimento Politico Domenica 25 maggio il primo congresso cittadino aperto al pubblico
Tribunale, il tempo stringe
4 settembre 2025 Tribunale, il tempo stringe
Sapori di Puglia in festa a Trani
4 settembre 2025 Sapori di Puglia in festa a Trani
Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
3 settembre 2025 Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
1
Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
3 settembre 2025 Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani
3 settembre 2025 Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani
Asl BT, annunciate le nuove misure per ridurre le liste d’attesa
3 settembre 2025 Asl BT, annunciate le nuove misure per ridurre le liste d’attesa
Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso
3 settembre 2025 Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso
Festa dei Popoli 2025, Trani si conferma città di incontro e solidarietà
3 settembre 2025 Festa dei Popoli 2025, Trani si conferma città di incontro e solidarietà
Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti "
3 settembre 2025 Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti"
Musica e natura a Palazzo Discanno, arriva il concerto "Riflessi "
3 settembre 2025 Musica e natura a Palazzo Discanno, arriva il concerto "Riflessi"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.