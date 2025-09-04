Articolo 97 lancia "Progetto Donna" a Trani

L'idea nasce dopo aver assistito per anni ad un grande disinteresse, da parte delle istituzioni locali, delle problematiche generali delle donne. Il giorno 25 maggio 2025, oltre ad aver comunicato che da movimento civico passava a quello politico, in quella sede istituiva anche un movimento femminile denominato, che in seguito ha visto la partecipazione di un folto numero di donne di ogni età, professione, estrazione, competenza., diretto dalla Dott.ssa, ha lo scopo ambizioso di essere vicino a tutte le problematiche femminili e cercare soluzioni attraverso un punto di incontro che stiamo progettando insieme. Tante le donne già iscritte, che saranno presenti in tutte le attività e progetti di questa città. Lo scopo è ridare vita a questa meravigliosa Trani tirandola fuori da un torpore che ormai da anni è presente.Tutte le donne interessate a proporre idee e a portare contributi nell'interesse della comunità, senza colore politico, possono contattare il movimento attraverso i nostri canali social. La forza di un gruppo di donne può cambiare davvero le cose.