AUSER Trani e "Occhio alle Truffe": "I dati sono in aumento, l'arma è denunciare senza vergogna"

, l'iniziativa promossa dal, volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani.Il terzo appuntamento cruciale del progetto, intitolato, si è tenuto lo scorso 18 novembre, presso il Centro Culturale Polifunzionale Palazzo delle Belle Arti Beltrani. L'incontro, specificamente dedicato a "Incontriamo il Sindacato di Polizia," ha registrato una partecipazione entusiasta, confermando l'alta sensibilità della cittadinanza.Come dichiarato da, Presidente AUSER Trani, la missione è chiara: «informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani». L'evento ha visto la partecipazione della Coordinatrice Avv.e diin rappresentanza del Sindacato di Polizia SILP della Provincia di Bari, per fornire consigli pratici e strumenti di difesa., segretario generale provinciale SILP di Bari, ha offerto la prospettiva delle Forze dell'Ordine, sottolineando un dato preoccupante: "Purtroppo le truffe sono in aumento, ce lo dicono i dati, la statistica è quella." Il sindacalista ha evidenziato l'impegno costante della Polizia e delle altre forze, ma ha insistito sul ruolo attivo della vittima."È il messaggio con cui abbiamo aperto il convegno: non vergognarsi e denunciare," ha affermato Chiechi, spiegando che l'aumento delle denunce va letto in positivo, come segnale di maggiore consapevolezza. La denuncia, infatti, è l'unico modo per permettere alle forze di Polizia e all'autorità giudiziaria di agire e mappare il fenomeno.L'incontro, che ha visto anche la presenza di un rappresentante della Polizia Postale, ha permesso di sviscerare le diverse tipologie di frode. L'avvocato, coordinatrice del progetto, ha confermato che l'obiettivo è creare una vera e propria rete di supporto."Abbiamo potuto approfondire il fenomeno delle truffe porta a porta, che affliggono maggiormente gli anziani, ma anche le truffe online, dalle mail truffaldine ai call center," ha spiegato l'Avv. Carbone. Il consiglio universale per difendersi è la prudenza:prestando massima attenzione anche ai siti che sembrano ufficiali ma non lo sono., Presidente Provinciale AUSER e responsabile del progetto, si è detto soddisfatto per la grande e inattesa partecipazione, che ha visto quasi 200 persone all'Auditorium di San Magno la settimana precedente. "Questo dà ragione agli obiettivi dell'AUSER: l'invecchiamento attivo," ha commentato Corraro. L'associazione unisce infatti momenti di socializzazione e cultura con un percorso formativo serio, che spazia dall'informatica all'inglese tecnico.Un elemento distintivo del progetto è l'uso dell'arte. L'attore, vice presidente regionale della UILT (Unione Italiana Libero Teatro) protagonista di un eccellente monologo sul tema, ha spiegato l'efficacia del teatro: "In modo giocoso puoi affrontare argomenti molto delicati ed essere meno burocrati." Grazie alla comunicazione artistica, il pubblico riesce a recepire meglio messaggi complessi e a fissarli nella memoria.Il ciclo di incontri non si ferma: il prossimo appuntamento è già fissato per il, e sarà dedicato alle truffe in collaborazione con la