Auser Trani, si chiude con successo la quarta edizione di "Aperti X Ferie"

Si è concluso il lungo percorso della rassegna "Aperti X Ferie" giunta alla quarta edizione, iniziata a fine giugno con una "cavalcata" di canzoni degli anni 60 è chiusa con una cover di Domenico Modugno. Mentre nel frattempo si sono avuti altri appuntamenti musicali (Karaoke, coro, chitarristi e altre tre cover) che hanno coinvolto mediamente molto più di un centinaio di persone per ogni serata.La rassegna ha visto appuntamenti culturali con la presentazione di libri come quello di Annagrazia Larato con la sua opera "Tre donne", o il libro di Mauro Sassanelli "La legge Pinto". Ancora una serata meravigliosa con Franco Minervini che ha recitato testi di canzoni storiche, apprezzandone i contenuti e cantando poesie.In questa rassegna non poteva mancare la formazione organizzata sia dal "Colore degli anni" (Generazioni) che dell'Auser (L'abc del giornalismo) con il sostegno del Centro Volontariato di Bari – Bat.Un onore per noi è stato quello di ospitare "Il Treno del Sorriso" con il Festival Internazionale Clowun -Workshop e Joe Zampetti e i suoi amici pelosi che hanno reso felici tantissimi bambini. Per concludere il progetto di – IDEATTIVA - ideato e sostenuto dal Centro Volontariato San Nicola di Bari "Memory Sharing: la condivisione dei ricordi" che fra l'altro ha previsto ben 7 tour con guida (4 classiche con partenza da Piazza RE Manfredi e 3 serali con partenza da Piazza Quercia) per conoscere storia e arte della nostra città. Una inaspettata massiccia partecipazione dei cittadini, attenti ad apprendere particolari sconosciuti sulla bella Trani.Ora non ci resta che ringraziare i volontari dell'Auser che si sono adoperati per la riuscita della rassegna e nello stesso tempo cominciare a pensare cosa fare per il 2 ottobre "Festa dei nonni" con la nostra rassegna "Non ti scordar di me".