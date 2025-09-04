"Aperti X Ferie", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi

Si è chiuso ieri sera, tra gli applausi e l'entusiasmo generale, il sipario sull'ottava edizione di ", la rassegna estiva organizzata dall'. L'evento finale, tenutosi nella splendida cornice del Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia, ha visto protagonisti gli stessi soci dell'associazione con la rappresentazione teatrale del gruppo "GLI SPI...ritosi". Se uno dei problemi che più attanaglia la vita delle persone della terza età è la solitudine, si può dire che l', anche con questa iniziativa, l'abbia decisamente sconfitta. L'intera rassegna, avviata all'inizio dell'estate, è stata contraddistinta da una partecipazione numerosa e costante, a testimonianza del valore insostituibile di questi momenti di aggregazione.L'estate a Villa Guastamacchia è stata un vero e proprio caleidoscopio di emozioni e attività: si sono alternate serate musicali, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, feste e laboratori intergenerazionali per bambini, realizzati grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni partner "Il Colore degli Anni" e "Il Treno del Sorriso". Al termine della serata, gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti e i volontari che, con la loro passione, hanno reso possibile il successo della manifestazione. Ma l'energia dell'non si ferma: l'associazione è già al lavoro per programmare il prossimo grande appuntamento, la diciottesima edizione della Festa dei Nonni con l'evento "Non ti scordar di me", a conferma di un impegno che dura tutto l'anno."Per noi di AUSER, 'invecchiamento attivo' non è solo uno slogan, ma la nostra missione quotidiana. Significa rifiutare l'idea che la terza età sia una stagione di attesa e combattere con tutte le nostre forze il suo nemico più grande: la solitudine - ha detto, Presidente di AUSER Trani - Crediamo fermamente che una persona anziana coinvolta, che socializza, che impara e che insegna, sia la più grande risorsa per una comunità. Iniziative come 'Aperti X Ferie' sono l'esempio concreto di questa filosofia: non offriamo semplice intrattenimento, ma creiamo occasioni per essere protagonisti, per salire su un palco, per mettersi in gioco, per tessere relazioni umane".Presente alla serata anche T, storico presidente della associazione, che ora guida l'AUSER Provinciale Bat: "Investire sull'invecchiamento attivo significa investire sulla coesione sociale e sul futuro di tutta la città, perché una comunità che valorizza i suoi anziani è una comunità più forte, più saggia e più umana".