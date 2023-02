Auto incendiate nella notte:nessuna ipotesi esclusa

Sono scossi, spaventati, i residenti di via Boemondo d'Altavilla, reduci da una notte in cui il buio e il silenzio sono stati frantumati da un violento scoppio e da fiamme altissime che si sono levati fino agli ultimi piani.Il pensiero, in una città sempre più violentata da atti criminali, va all'azione dolosa: ma, con le indagini in corso, condotte dalla Polizia di Stato giunta sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso e per ascoltarne le testimonianze, vanno considerate tutte le possibili ipotesi, anche se alcune apparentemente poco praticabili.Non è escluso infatti che un corto circuito innescatosi all'interno del motore di una delle due autovetture abbia poi investito l'altra , anzi, le altre due. "Può darsi che la Smart sia andata in corto circuito oppure che qualcuno le abbia dato fuoco e il vento abbia spinto le fiamme verso la mia auto, visto che la gomma esterna sulla destra è intatta": cerca una spiegazione il proprietario della Punto, incontrato accanto alle due carcasse sventrate, preoccupato di ritrovarsi senza un mezzo di locomozione, indispensabile non solo per il lavoro ma anche per l'assistenza al padre disabile.Il chiaroscuro delle facciate del palazzo danno in modo evidente l'idea di quanto violento sia stato l'incendio e di quanto alte siano state le fiamme, visibili anche a notevole distanza e dalle quali il fumo nero ha invaso - con evidenti rischi di asfissie o malori per gli occupanti dello stabile sotto il quale erano parcheggiate le macchine -i portoni e gli appartamenti ivi affacciati.Dal portone che porta ancora i segni della fuliggine, del fumo acre e denso - "i nostri appartamenti sono ancora impregnati di quel terribile odore" - una signora ricorda la notte appena trascorsa come un vero incubo, come la paura di qualcosa che non si conosce, anche se ha la forma di fuoco e fiamme, tanto più , aggiunge "che il condominio è abitato da gente veramente tranquilla e per bene". Perché, sebbene l'ipotesi del cortocircuito non sia assolutamente da escludere, gli episodi criminali nella città che si vanno inanellando uno sull'altro ormai sempre più numerosi, sono un'ombra che spaventa: perché può aggredire da un momento all'altro, senza preavviso.Agire sta diventando sempre più un'emergenza prioritaria.