Auto si schianta nella notte su un gruppo di passanti: due feriti, uno grave

Non è ancora chiara la dinamica del grave incidente che questa notte intorno alle 4 è avvenuto in piazza Plebiscito.Un'auto, una Panda nera, pare sia finita su un gruppo di giovani che stavano tornando verso la loro auto a piedi.Dopo l'investimento l'auto, avendo probabilmente ha perso il controllo e si è schiantata contro un cartello e un albero che sono rimasti danneggiatiL'investimento ha causato almeno 2 feriti - di cui uno apparso subito molto grave- trasportati all'ospedale Bonomo di Andria. Allo stato attuale non si conoscono le condizioni, seguiranno aggiornamenti.Sul posto oltre i soccorsi del 118 una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti del caso. Il conducente è allo stato attuale sottoposto a accertamenti per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente.