Trani si prepara al Natale 2025: al via l’indagine per le luminarie
Il Comune cerca operatori per il noleggio, installazione e manutenzione degli addobbi natalizi
Trani - martedì 21 ottobre 2025 9.35
La Città di Trani intende procedere, a mezzo delle presenti indagini esplorative, all'individuazione di operatori economici per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione e manutenzione delle luminarie per le festività natalizie della Città di Trani - Anno 2025.
La scadenza per entrambi gli avvisi è fissata per lunedì 3 novembre 2025. Qui gli avvisi ed il modello da compilare.
