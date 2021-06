Cadono calcinacci nella scuola media Baldassarre, chiusa un'ala dell'edificio

E' successo alla scuola media Baldassarre dove pare si siano staccati alcuni calcinacci dal soffitto in uno dei corridoi della struttura. Per fortuna nessuno tra il personale scolastico stava transitando nella zona al momento del cedimento, ma l'intera ala è stata comunque chiusa in via precauzionale per permettere ai tecnici di effettuare gli accertamenti del caso. Non ci dovrebbero essere problemi alla palestra, a cui si accede dalla parte esterna, dove da domani partiranno le prove concorsuali indette dal Comune di Trani.