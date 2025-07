“Cappuccio Collective Smooth”, a Palazzo delle Arti Beltrani rivissuti gli Anni '70 e '80 al ritmo del miglior smooth Jazz

21 foto Palazzo Beltrani Trani - Cappuccio Collective Smooth - 2025

Evergreen a Trani con ildomenica 20 luglio aha vibrato al ritmo dello Smooth Jazz, confermando il suo status di genere musicale sempreverde e affascinante. Il concerto delnon è stato solo una performance, ma un vero viaggio sonoro che ha saputo fondere l'eleganza delle atmosfere Anni '70 e '80 con una chiave moderna, conquistando un pubblico eterogeneo e dimostrando la straordinaria versatilità e il valore artistico di questo genere.Lo Smooth Jazz, caratterizzato da melodie accattivanti, ritmi morbidi e armonie sofisticate, si distingue per la sua capacità di creare un'atmosfera rilassante ma al tempo stesso sofisticata: "È un genere che attinge dal jazz tradizionale, dal funk, dal soul e persino dalla pop music - ha detto il chitarristaleader del collettivo - rendendolo accessibile e piacevole per un vasto pubblico, senza rinunciare alla complessità esecutiva e all'improvvisazione. Questa sua natura "contaminata" è proprio ciò che lo rende così perennemente attuale e capace di attrarre diverse generazioni".Il cuore pulsante della serata è stato ilun ensemble guidato da musicisti campani di grande esperienza, capaci di creare un'esperienza sonora avvolgente e raffinata.chitarrista e produttore artistico, è l'anima del collettivo. Nato a Caserta nel 1963, è una figura di spicco nel panorama musicale italiano. La sua carriera è decollata nel 1988 con un Q-Disc per Five Records e proseguita con l'album "Donne che cambiano" (1991), frutto di collaborazioni con nomi come Bob Fix e James Senese. Mimmo ha anche lavorato con Franco Del Prete e Paolo Termini, per poi fondare il suo Robin Hood Studio Recording nel 1999, producendo artisti premiati come i DINAMIKA e i NADHIR. La sua chitarra non si limita a suonare note: intesse melodie e armonie, guidando l'intera band con un tocco sapiente che è il filo conduttore di un suono raffinato e coinvolgente.Accanto a lui,cantante versatile ed interprete raffinata, ha incantato il pubblico con la sua voce, dando nuove sfumature ai brani,pianista e tastierista, ha arricchito ogni pezzo con il suo tocco elegante e la sua versatilità, spaziando tra jazz, musica brasiliana e fusion. La sezione ritmica è stata completata dalla percussionista, in arte Ale Duke Migliore, che ha fornito un groove solido e innovativo che ha dato colore alla serata.La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza di special guest di fama mondiale, che hanno elevato il livello della performance a vette d'eccellenza:pianista e vibrafonista jazz di fama internazionale, ha regalato momenti di pura magia. Noto per la sua tecnica e improvvisazione, ha studiato alla prestigiosa Juilliard School di New York e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Peggy Lee e Wynton Marsalis. La sua capacità di suonare con la New York Philharmonic e altre orchestre, unita al suo ruolo di educatore musicale, ne conferma la statura artistica: "E' un onore per me - ha detto - essere al fianco di un grande professionista come Mimmo Cappuccio, suonare con un'ensemble è facile e stimolante per me".Oltre Mark Sherman, come guest c'eranobatterista brasiliano e vincitore del Drumeo Awards 2024, che ha portato la sua straordinaria versatilità, fondendo groove, jazz e percussioni etniche con un ritmo contagioso,, uno dei bassisti più stimati della scena jazz europea e otto volte miglior bassista italiano secondo il Jazzit Award, ha fornito una base ritmica impeccabile e un groove profondo, frutto di collaborazioni con artisti del calibro di Pino Daniele e Kurt Rosenwinkel.Il pubblico ha potuto rivivere e reinterpretare brani intramontabili come "Mornin'" di Al Jarreau, "This Masquerade" di George Benson, una meraviglia l'interpretazione dell' ensemble, e "Sweet Love" di Anita Baker. La capacità degli artisti di emozionare e coinvolgere ogni generazione, pur mantenendo l'essenza dei brani originali, ha reso il concerto un'occasione davvero imperdibile. Il "Cappuccio Collective Smooth", che progetti discografici a breve ed un viaggio in Brasile per la partecipazione ad un evento di taglio internazionale, ha dimostrato che la grande musica non ha età e può continuare a emozionare, trasformando ilin un tempio dello Smooth Jazz internazionale, capace di far vibrare le corde dell'anima e accendere la passione per le sonorità di un'epoca d'oro e per un genere che continua a evolversi e a incantare.