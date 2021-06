Carolina Morace, l'icona del calcio femminile degli anni '80 domani a Trani

Una serata amarcord nel segno di Carolina Morace e dei magnifici anni 80 del calcio femminile. Erano gli anni della famosa società della Trani 80, vincitrice di scudetti e trofei con ben 9 undicesimi della Nazionale italiana che giocavano con la maglia del Trani. Emozioni che ritorneranno forti, per l'icona del calcio femminile italiano, in occasione della presentazione del suo secondo libro "Fuori dagli schemi", il calcio, la vita, l'amore.L'evento nasce da una idea del compianto presidente della Figc della Bat, Nino Losito ( a cui è dedicata la serata) e di Florinda Festa, si terrà a Trani presso la sala conferenze del Polo Museale, in piazza Duomo, venerdì 18 giugno alle ore 18.30. La Morace, attuale allenatrice della Lazio femminile, sarà intervistata dalla giornalista Lucia de Mari. Nella corte del polo Museale, per l'occasione, sarà allestita la mostra fotografica dedicata agli anni d'oro del calcio femminile della Trani 80, con foto, pagine di giornale, gagliardetti e trofei vinti. Il tutto alla presenza di dirigenti e calciatrici di quella squadra, nonché dei vertici pugliesi della Figc e dell'Aia. Si rivivranno le sensazioni uniche che il calcio femminile ha saputo dare agli sportivi pugliesi di quegli anni. Le stesse che si avevano quei sabato pomeriggio in cui anche 10.000 spettatori assiepavano il Comunale di Trani per seguire le gesta di una squadra di autentiche fuoriclasse, che ancora oggi vengono ricordate anche all'estero, nelle varie Hall of fame.Carolina Morace è stata la più grande calciatrice italiana di tutti i tempi. Nata a Venezia il 5 febbraio del 1964, ha vinto 12 scudetti, 2 coppe Italia, ed 1 Supercoppa Italiana, oltre ad essere stata per 12 volte capocannoniere della serie A. In Nazionale ha vestito la maglia azzurra per 153 volte segnando 105 reti. Unica azzurra ad aver segnato 4 reti a Wembley contro l'Inghilterra. Da allenatrice è stata la prima a guidare una squadra professionistica maschile (la Viterbese di Gaucci) e a diventare la CT della Nazionale femminile Italiana dal 2000 al 2005. Ha allenato anche la Nazionale del Canada,quindi è stata coach di Trinidad e Tobago. In Italia ha allenato il Milan e lo scorso anno la Lazio che ha riportato in serie A. Prima donna ad entrare nella hall of Fame del calcio italiano. Commentatrice sportiva già nel 1992 a Tele Montecarlo con Gala gol vanta numerose esperienze televisive. Studi con la Maturità Scientifica al Liceo Valdemaro Vecchi di Trani e laurea in Giurisprudenza alla Università La Sapienza di Roma. Esercita la professione di Avvocato. A Trani presenta il suo secondo libro "Fuori dagli schemi" che non è soltanto una biografia sportiva, ma anche un diario intimo, in cui la Morace rivela, per la prima volta in pubblico, la sua storia d'amore per la sua compagna Nicola Jane Williams ex calciatrice australiana, divenuta sua moglie. Un ritratto di una donna libera ed indipendente. Un manifesto femminile per il calcio, contro i pregiudizi di ogni tipo. Dialogando con Lucia De Mari, Carolina Morace ripercorrerà la sua vicenda sportiva ed umana.